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        Trakya'dan geçen ay 301.4 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Trakya'dan geçen ay 301 milyon 491 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:52
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        Trakya'dan geçen ay 301.4 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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        Trakya'dan geçen ay 301 milyon 491 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre en çok ihracat 270 milyon 597 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

        Bölgede Kırklareli 21 milyon 560 bin dolar ihracat ile ikinci, Edirne ise 9 milyon 334 bin dolar ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.

        Ayrıca Tekirdağ'dan 265 milyon 450 bin dolar, Kırklareli'nden 8 milyon 909 bin dolar, Edirne'den de 9 milyon 547 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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