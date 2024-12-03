AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam'dan İl Sağlık Müdürü Cerit'e ziyaret

Özellikle sağlık alanında Türkiye'nin örnek alınan ülke olduğu ifade eden Sarıçam, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Sarıçam, yatırımların her alanda devam ettiğini söyledi.

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