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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam'dan İl Sağlık Müdürü Cerit'e ziyaret

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:47
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam'dan İl Sağlık Müdürü Cerit'e ziyaret
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret etti.

        Yeni müdürlük binasını gezen Sarıçam, ardından Cerit'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sarıçam, yatırımların her alanda devam ettiğini söyledi.

        Özellikle sağlık alanında Türkiye'nin örnek alınan ülke olduğu ifade eden Sarıçam, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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