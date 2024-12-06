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        Kırklareli merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:24
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        Kırklareli merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin dolandırıldığı bilgisi üzerine yaptığı çalışmada şüphelilerin Kırklareli, İstanbul ve Ağrı'da bulunduklarını tespit etti.

        3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, bir miktar uyuşturucu madde ile kelepçe ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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