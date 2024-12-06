Kırklareli merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin dolandırıldığı bilgisi üzerine yaptığı çalışmada şüphelilerin Kırklareli, İstanbul ve Ağrı'da bulunduklarını tespit etti.
3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, bir miktar uyuşturucu madde ile kelepçe ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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