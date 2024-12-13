Kırklareli'nde denize kaçak serilen 2 bin 500 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi

Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılıkla mücadele ve denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Ekipler ağın izinsiz olarak denize serildiğini tespit etti. Yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki ağ bölgeden toplandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Panayır İskelesi mevkiinde denizde misina ağ bulunduğu bilgisine ulaştı.

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