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        Kırklareli'nde denize kaçak serilen 2 bin 500 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi

        Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize izinsiz serilen 2 bin 500 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:29 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:34
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        Kırklareli'nde denize kaçak serilen 2 bin 500 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi
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        Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize izinsiz serilen 2 bin 500 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Panayır İskelesi mevkiinde denizde misina ağ bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Ekipler ağın izinsiz olarak denize serildiğini tespit etti. Yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki ağ bölgeden toplandı.

        Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılıkla mücadele ve denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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