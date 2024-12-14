Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği eş zamanlı operasyonda N.Ö, C.Ö. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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