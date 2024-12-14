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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:39
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler düzenlediği eş zamanlı operasyonda N.Ö, C.Ö. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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