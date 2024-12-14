İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, denetimlerin her alanda devam ettiğini belirtti.

Ekipler, işletmelerin depolama ve satış alanlarını kontrol etti.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, yem satış bayilerini denetledi.

Ayrıca çiftçilere anız yangınları hakkında da bilgi verildi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen üretim planlaması ve yeni destekleme modelini anlatan personel, çiftçilerin istek ve sorunlarını dinliyor.

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