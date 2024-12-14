Kırklareli'nden kısa kısa
Pehlivanköy'de çiftçiler üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirildi.
Pehlivanköy'de çiftçiler üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince köylerde eğitim faaliyetleri düzenleniyor.
Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen üretim planlaması ve yeni destekleme modelini anlatan personel, çiftçilerin istek ve sorunlarını dinliyor.
Ayrıca çiftçilere anız yangınları hakkında da bilgi verildi.
- Yem satış bayileri denetlendi
Vize ilçesinde yem satış bayileri yönelik denetim yapıldı.
Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, yem satış bayilerini denetledi.
Ekipler, işletmelerin depolama ve satış alanlarını kontrol etti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, denetimlerin her alanda devam ettiğini belirtti.
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