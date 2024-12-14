Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy'de çiftçiler üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 14.12.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pehlivanköy'de çiftçiler üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince köylerde eğitim faaliyetleri düzenleniyor.

        Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen üretim planlaması ve yeni destekleme modelini anlatan personel, çiftçilerin istek ve sorunlarını dinliyor.

        Ayrıca çiftçilere anız yangınları hakkında da bilgi verildi.

        - Yem satış bayileri denetlendi

        Vize ilçesinde yem satış bayileri yönelik denetim yapıldı.

        Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, yem satış bayilerini denetledi.

        Ekipler, işletmelerin depolama ve satış alanlarını kontrol etti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, denetimlerin her alanda devam ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde trafik denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde trafik denetimi yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Müzikli oyun "Öylesine Bir Dinleti" Kırklareli'nde sahnelendi
        Müzikli oyun "Öylesine Bir Dinleti" Kırklareli'nde sahnelendi