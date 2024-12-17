İstanbul'a su sağlayan Kırklareli Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10 ölçüldü

Bazı noktalarında ise kuraklık nedeniyle çatlaklar oluştu.

Barajın büyük bir bölümünde ise su bulunmuyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 10 olarak kaydedildi.

Bölgedeki kuraklık ve yağışların az olması nedeniyle Vize ilçesindeki barajın su seviyesi azaldı.

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