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        İstanbul'a su sağlayan Kırklareli Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10 ölçüldü

        Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10 olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 09:50 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:57
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        İstanbul'a su sağlayan Kırklareli Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10 ölçüldü
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        Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10 olarak ölçüldü.

        Bölgedeki kuraklık ve yağışların az olması nedeniyle Vize ilçesindeki barajın su seviyesi azaldı.

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 10 olarak kaydedildi.

        Barajın büyük bir bölümünde ise su bulunmuyor.

        Bazı noktalarında ise kuraklık nedeniyle çatlaklar oluştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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