Kırklareli'nde aracında uyuşturucu bulunan Bulgaristan uyruklu sanığa 30 yıl hapis cezası

Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen Bulgaristan uyruklu sanığa 30 yıl hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.N.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, sanık avukatı ve tercüman da hazır bulundu.

Araç kapılarından birinin arızalı olduğunu ve kilitlenmediğini öne süren Y.N.K, "Başıma gelen bu olay herkesin başına gelebilir. Ben suçlu değil, mağdurum. Savcının bana yöneltmiş olduğu suçlamalarla bir ilgim yok. Suçsuzum ve affedilmeyi talep ediyorum." diye savunma yaptı.

Sanık avukatının savunmasının ardından bir süre ara verilen duruşmada, sanık Y.N.K, "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan 30 yıl hapis cezası ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.