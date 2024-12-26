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        Kırklareli'nde aracında uyuşturucu bulunan Bulgaristan uyruklu sanığa 30 yıl hapis cezası

        Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen Bulgaristan uyruklu sanığa 30 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:54
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        Kırklareli'nde aracında uyuşturucu bulunan Bulgaristan uyruklu sanığa 30 yıl hapis cezası
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        Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen Bulgaristan uyruklu sanığa 30 yıl hapis cezası verildi.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.N.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Duruşmada, sanık avukatı ve tercüman da hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Y.N.K'nin "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Sanık Y.N.K, savunmasında, suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini istedi.

        Otomobilinde ele geçirilen uyuşturucuyu kendisinin saklamadığını ileri süren Y.N.K, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelmeden önce bir süre aracının arıza sebebiyle tamirde kaldığını savundu.

        Araç kapılarından birinin arızalı olduğunu ve kilitlenmediğini öne süren Y.N.K, "Başıma gelen bu olay herkesin başına gelebilir. Ben suçlu değil, mağdurum. Savcının bana yöneltmiş olduğu suçlamalarla bir ilgim yok. Suçsuzum ve affedilmeyi talep ediyorum." diye savunma yaptı.

        Sanık avukatının savunmasının ardından bir süre ara verilen duruşmada, sanık Y.N.K, "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan 30 yıl hapis cezası ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Sanık Y.N.K'nin tutuklu halinin devamına karar verildi.

        - Olay

        Dereköy Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekipleri, 19 Mart 2024'te Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Y.N.K. yönetimindeki BÜSO4TE plakalı otomobili şüphe üzerine X-ray taramasına tabi tutmuş, şüpheli yoğunluk olması nedeniyle narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın da desteğiyle yapılan aramada 4 kilo 492 gram kokain ele geçirilmişti.

        Şüpheli Y.N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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