Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaptığı çalışmalarda 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

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