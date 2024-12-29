Ekipler, denetimlerde satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyda olup olmadığını kontrol ederek, muhafaza koşullarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, Karakaş Mahallesi'nde Çiçek Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti.

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