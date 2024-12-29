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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Kulüpler Arası 18 Yaş Altı Basketbol Ligi'nde, Akım Koleji Spor Kulübü şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:44 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:44
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Kulüpler Arası 18 Yaş Altı Basketbol Ligi'nde, Akım Koleji Spor Kulübü şampiyon oldu.

        Ligin final müsabakasında, Kırklareli Gençlik Spor Kulübü ile Akım Koleji Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

        Lüleburgaz Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasını Akım Koleji Spor Kulübü kazandı.

        Karşılaşmanın ardından İlçe Kaymakamı Salih Yüce, şampiyon olan takıma madalya ve kupalarını vererek tebrik etti.

        Akım Koleji Spor Kulübü, bu sonuçla bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

        - 1 yılda 25 ton atık geri dönüştürüldü

        Lüleburgaz'da geri dönüşüm uygulaması sürüyor.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, mobil atık toplama uygulamasıyla yaklaşık 25 ton atığın geri dönüştürüldüğü belirtildi.

        İlçede 4 ayrı noktada bulunan akıllı atık tanıma makineleri ile vatandaşların hem atıkları geri dönüşüme kazandırdığı, hem de dönüşüm kartlarına yüklenen para puanlarla anlaşmalı marketlerden alışveriş yapabildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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