İlçede 4 ayrı noktada bulunan akıllı atık tanıma makineleri ile vatandaşların hem atıkları geri dönüşüme kazandırdığı, hem de dönüşüm kartlarına yüklenen para puanlarla anlaşmalı marketlerden alışveriş yapabildiği kaydedildi.

Karşılaşmanın ardından İlçe Kaymakamı Salih Yüce, şampiyon olan takıma madalya ve kupalarını vererek tebrik etti.

Kırklareli Kulüpler Arası 18 Yaş Altı Basketbol Ligi'nde, Akım Koleji Spor Kulübü şampiyon oldu.

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