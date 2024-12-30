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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy ilçesinde "Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde Projesi" kapsamında kadın üreticilere eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:30
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy ilçesinde "Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde Projesi" kapsamında kadın üreticilere eğitim verildi.

        Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen eğitimde süt sağım koşulları, hijyen ve hayvan hastalıkları konularında bilgi verildi.

        Eğitimin ardından kadınlara çeşitli hediyeler ile katılım belgesi verildi.

        - Milli Eğitim Müdürü Özefsun, Sivriler İlkokulu'nu ziyaret etti

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Demirköy ilçesinin Sivriler İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet eden Özefsun, başarı dileğinde bulundu.

        Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Özefsun, yıl içerisinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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