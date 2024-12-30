Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Özefsun, yıl içerisinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen eğitimde süt sağım koşulları, hijyen ve hayvan hastalıkları konularında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.