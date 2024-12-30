Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında düzenlenen eğitimde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yasin Adlı ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Özge Kıran tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Tatbikatta deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

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