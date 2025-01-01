Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Üretim ve depo bölümlerinde çatıda çökmelerin yaşandığı fabrikanın depo, üretim ve idare bölümleri kullanılamaz hale geldi.

Büyükkarıştıran beldesinde dün oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahalede bulundu.

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