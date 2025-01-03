Demirköy'de zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Demirköy Belediyesinden yapılan açıklamada, zincir marketler başta olmak gıda satışı yapılan iş yerlerinde sebze, meyve, gıda maddeleri ile temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının incelendiği belirtildi.

Ekipler, marketlerde reyonda bulunmayan bazı ürünlere yönelik de depolarındaki stok durumunu kontrol ettiği aktarılan açıklamada, denetimlerin süreceği kaydedildi.

- Elektrik kesintisi Kırklareli'nde 3 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisi yapılacak. TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Demirtaş, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Cumhuriyet, Kale, Güven ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinin Yeni Mahallesi ile Vize ilçesinin Hamidiye, Aksicim, Kışlacık köylerine 5 Ocak Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.