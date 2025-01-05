Yol yapım çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Talay, Pınarhisar'ın modern ve güvenli yollara kavuşması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kuştepe köyünde düzenlenen eğitimde süt sağım koşulları, hijyen ve hayvan hastalıkları konularında bilgi verildi.

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