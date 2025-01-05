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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy ilçesinde "Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde Projesi" kapsamında kadın üreticilere eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:34
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pehlivanköy ilçesinde "Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde Projesi" kapsamında kadın üreticilere eğitim verildi.

        Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kuştepe köyünde düzenlenen eğitimde süt sağım koşulları, hijyen ve hayvan hastalıkları konularında bilgi verildi.

        Eğitimin ardından katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

        - Yol yapım çalışması

        Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi Hisar 1. Sokak'ta çalışma yaptı.

        Belediye Başkanı İhsan Talay çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Yol yapım çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Talay, Pınarhisar'ın modern ve güvenli yollara kavuşması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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