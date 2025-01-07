Kırklareli Belediyesi Meclisi ocak ayı toplantısı yapıldı

Kırklareli Belediyesi Meclisinin ocak ayı toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, denetim komisyonu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Gizli oylama ile yapılan seçimde, meclis üyelerinden Gürcan Saatçi, Serkan Özer ve Ayfer Sevil 25'er, Cengiz Kulay ile Aysu Gümüş Güre de 17 oy aldı.