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        Kırklareli Belediyesi Meclisi ocak ayı toplantısı yapıldı

        Kırklareli Belediyesi Meclisinin ocak ayı toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:10
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        Kırklareli Belediyesi Meclisi ocak ayı toplantısı yapıldı
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        Kırklareli Belediyesi Meclisinin ocak ayı toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, denetim komisyonu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

        Gizli oylama ile yapılan seçimde, meclis üyelerinden Gürcan Saatçi, Serkan Özer ve Ayfer Sevil 25'er, Cengiz Kulay ile Aysu Gümüş Güre de 17 oy aldı.

        Toplantıda, Bulut'a, emekliliğe ayrılan 29 personelin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi amacıyla İlbank AŞ'den 26 milyon 603 bin 39 lira kredi kullanılmasına yönelik oy birliği ile yetki verildi.

        Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

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