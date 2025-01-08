Kırklareli'nden kısa kısa
Atatürk Evi'nde bakım çalışması yapılacağı bildirildi.
Atatürk Evi'nde bakım çalışması yapılacağı bildirildi.
Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, bakım çalışması nedeniyle Atatürk Evi'nin 13-14 Ocak tarihlerinde ziyarete kapatılacağı belirtildi.
Çalışmaların ardından evin ziyarete açılacağı kaydedildi.
- Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları
Pınarhisar Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı İhsan Talay, Vize Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Talay, alt ve üstyapı çalışmalarında sona yaklaştıklarını kaydetti.
- Akdemir, ziyaretlerde bulundu
Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.
Namık Kemal Ortaokulu ve Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Akdemir, okul müdürlerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ardından derslikleri ziyaret eden Akdemir, öğrencilere başarılar diledi.
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