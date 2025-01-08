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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Atatürk Evi'nde bakım çalışması yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 09:46 Güncelleme: 08.01.2025 - 09:46
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Atatürk Evi'nde bakım çalışması yapılacağı bildirildi.

        Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, bakım çalışması nedeniyle Atatürk Evi'nin 13-14 Ocak tarihlerinde ziyarete kapatılacağı belirtildi.

        Çalışmaların ardından evin ziyarete açılacağı kaydedildi.

        - Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları

        Pınarhisar Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, Vize Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Talay, alt ve üstyapı çalışmalarında sona yaklaştıklarını kaydetti.

        - Akdemir, ziyaretlerde bulundu

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Namık Kemal Ortaokulu ve Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Akdemir, okul müdürlerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ardından derslikleri ziyaret eden Akdemir, öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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