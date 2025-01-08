Namık Kemal Ortaokulu ve Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Akdemir, okul müdürlerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Talay, alt ve üstyapı çalışmalarında sona yaklaştıklarını kaydetti.

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