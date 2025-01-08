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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:32 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:42
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:KırklareliAtatürk

        Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Şener, Baykal Tuna

        Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Muammer Denizhan Taşkan, Hüseyin Eray Karataş (Dk. 90+2 Emre Balkı), Erdem Dikbasan, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Muhammet Raşit Yöndem, Okan Derici, Semih Üstün (Dk. 90 Necmican Cebeci), Taşkın Kartal (Dk. 75 Yücel Candemir)

        Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Samet Yalçın, Puscas, Obekpa (DK. 46 Dimitrov - Dk. 86 Musah Mohammed), Haqi Osman (Dk. 5 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Herelle, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 63 Celal Dumanlı), Enes Öğrüce (Dk. 46 Brazao), Oğulcan Başol

        Goller: Dk. 6, Dk. 19 ve Dk. 45+2 Okan Derici, Dk. 47 Hüseyin Eray Karataş (Kırklarelispor), Dk. 30 ve Dk. 34 Oğulcan Başol, Dk. 36 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 72 Celal Dumanlı (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kart: Dk.9 Obekpa, Dk. 69 Samet Yalçın, Dk. 90+1 Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK), Dk. 26 Muammer Denizhan Taşkan Dk. 69 Hüseyin Eray Karataş (Kırklarelispor)

        KIRKLARELİ

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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