Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:KırklareliAtatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Şener, Baykal Tuna
Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Muammer Denizhan Taşkan, Hüseyin Eray Karataş (Dk. 90+2 Emre Balkı), Erdem Dikbasan, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Muhammet Raşit Yöndem, Okan Derici, Semih Üstün (Dk. 90 Necmican Cebeci), Taşkın Kartal (Dk. 75 Yücel Candemir)
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Samet Yalçın, Puscas, Obekpa (DK. 46 Dimitrov - Dk. 86 Musah Mohammed), Haqi Osman (Dk. 5 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Herelle, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 63 Celal Dumanlı), Enes Öğrüce (Dk. 46 Brazao), Oğulcan Başol
Goller: Dk. 6, Dk. 19 ve Dk. 45+2 Okan Derici, Dk. 47 Hüseyin Eray Karataş (Kırklarelispor), Dk. 30 ve Dk. 34 Oğulcan Başol, Dk. 36 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 72 Celal Dumanlı (Sipay Bodrum FK)
Sarı kart: Dk.9 Obekpa, Dk. 69 Samet Yalçın, Dk. 90+1 Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK), Dk. 26 Muammer Denizhan Taşkan Dk. 69 Hüseyin Eray Karataş (Kırklarelispor)
KIRKLARELİ
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