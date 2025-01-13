Kırklareli'nde Kriz Koordinasyon Merkezi Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kış lastiği olamayan sürücülerin kar yağışının etkili olduğu bölgelerde trafiğe çıkmaması gerektiğini ifade eden Turan, tüm ekiplerin olumsuz hava koşullarına karşı mücadele ettiğini kaydetti.

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