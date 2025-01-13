Kırklareli'nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Kazada sürücü ile araçta bulunan bir personel yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde dün başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.

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