Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde kar küreme aracının devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 17:30 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Kırklareli'nde kar küreme aracının devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde dün başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.

        Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Yolda biriken kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

        Bölgede çalışmalarını sürdüren Karayolları 15. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı Mahyatepe mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan bir personel yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Kırklareli'nde kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Kırklareli'nde Kriz Koordinasyon Merkezi Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Kriz Koordinasyon Merkezi Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Trakya'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
        Trakya'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
        AK Parti MKYK Üyesi Ünal, Kırklareli İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti MKYK Üyesi Ünal, Kırklareli İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor