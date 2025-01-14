Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Bazı araçlar yolda kalırken, Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı devam ediyor.

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