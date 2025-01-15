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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:25 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:25
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

        Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde 4 gün önce başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

        Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede hem yolda kalan araçların kurtarılması hem de yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Polis ve jandarma ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri uyarıyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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