Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı

Polis ve jandarma ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri uyarıyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede hem yolda kalan araçların kurtarılması hem de yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde 4 gün önce başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

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