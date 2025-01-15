Kırklareli'nde ekipler karlı yolları aşıp yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Ekipler, Dereköy'e yakın bölgede araçlarının önüne çıkan atı ise bir süre samanla besledi.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde 4 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kırklareli'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

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