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        Kırklareli'nde ekipler karlı yolları aşıp yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

        Kırklareli'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:24 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:48
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        Kırklareli'nde ekipler karlı yolları aşıp yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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        Kırklareli'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde 4 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Ekipler, Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgelerde yemleme faaliyetinde bulundu.

        Karlı yolları aşıp ormanlık alana ulaşan ekipler, 10 balya saman, 250 kilogram buğday ile 100 kilogram sucuğu doğaya bıraktı.

        Ekipler, Dereköy'e yakın bölgede araçlarının önüne çıkan atı ise bir süre samanla besledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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