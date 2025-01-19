Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Sağlık Müdürü Önder Porsuk ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi Başhekimi Camettin Atam'ı ziyaret etti.

Gerenli ilk olarak Porsuk'u ziyaret edip sağlık alanında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Atam'ı ziyaret eden Gerenli, görevine yeni atanan Atam'a çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını ifade eden Gerenli, tüm sağlık personeline teşekkür etti.

- KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret

AK Parti Vize ilçe Başkanı Ahmet Aydın, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getierek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Oda olarak başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade eden Ilık, kentin kalkınmasına destek sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Aydın da ülkelerin kalkınmasının ticaret ve sanayisine bağlı olduğunu kaydetti.