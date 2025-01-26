Vatandaşların her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Bozulan yolların bakım ve onarımlarının yapıldığını ifade eden Çevikbaş, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin görev başında olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.