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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:52
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

        Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

        Çevikbaş, doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle yollarda bozulmaların meydana geldiğini belirtti.

        Bozulan yolların bakım ve onarımlarının yapıldığını ifade eden Çevikbaş, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin görev başında olduğunu kaydetti.

        - Kadın yelek dikimi kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kadın yelek dikimi kursu açılacak.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        Kursun 5-28 şubat tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı belirtildi.

        - "Hoş Geldin Bebek" projesi

        Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

        Vatandaşların her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, ailelere çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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