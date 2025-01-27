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        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:56
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        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Vali Turan, esnafın isteklerini dinleyip sohbet etti, hayırlı işler diledi.

        Zaman zaman esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Turan, kendilerine iletilen istekleri yerinde çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Ziyaretlerde Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan da yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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