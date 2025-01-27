Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Vali Turan, esnafın isteklerini dinleyip sohbet etti, hayırlı işler diledi.
Zaman zaman esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Turan, kendilerine iletilen istekleri yerinde çözmeye çalıştıklarını kaydetti.
Ziyaretlerde Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan da yer aldı.
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