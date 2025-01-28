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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:39 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:39
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Sarıçam, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan ile birlikte bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Sarıçam, her fırsatta köy ve belde ziyaretlerini sürdüreceğini belirtti.

        - Örtü altı üreticileri ziyaret edildi

        Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

        Gürsu, beraberindeki teknik personel ile ilçede sera üretim alanlarında incelemede bulundu.

        Üretimler hakkında bilgi alan Gürsu, ilçede örtü altı yetiştiriciliğine önem verdiklerini belirtti.

        Gürsu daha sonra üreticilerin istek ve sıkıntılarını dinleyip, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri hakkında bilgi verdi.

        - Elektrik kesintisi

        Lüleburgaz'da bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Oklalı köyüne 30 Ocak Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

        - Deniz, milli takıma katıldı

        Lüleburgazlı okçu Dilara Ecem Deniz, milli takıma katılmaya hak kazandı.

        Türkiye Okçuluk Federasyonunca Samsun Okçuluk Tesisinde gerçekleştirilen Barebow (Yalın Yay) 21 yaş altı kadınlar kategorisinde yarışan Umay Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Dilara Ecem Deniz, 497 puanla gümüş madalya kazandı.

        Kulüp Başkanı ve antrenörü Çiğdem Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Deniz'in güzel bir sonuçla milli takıma seçildiğini belirtti.

        Sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden Öz, Deniz'in 17-23 Şubat'ta Avrupa Okçuluk Federasyonunca düzenlenecek Avrupa Salon Şampiyonasında milli takım adına mücadele edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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