Ekipler denetimlerde hijyen, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrolleri yaptı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Lüleburgaz Deresi ıslah projesi ile bölgedeki sel ve taşkın risklerini azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

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