Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL

        Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında dere ıslahı, taşkın galerileri ve taşıt köprüsü yapımı sürüyor.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Lüleburgaz Deresi ıslah projesi ile bölgedeki sel ve taşkın risklerini azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Yapımı gerçekleştirilecek iki köprüden ilkinin yüzde 90 oranında tamamlandığını aktaran Gerenli, köprülerin tamamlanmasının ardından kuzeybatı çevre yolunun kullanıma açılarak tarihi Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nün yayalaştırılacağını belirtti.

        - Gıda işletmeleri denetlendi

        Kırklareli'nde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

        Ekipler denetimlerde hijyen, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrolleri yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde eşini uyurken öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis i...
        Kırklareli'nde eşini uyurken öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis i...
        Kırklareli'nin tarihi belleği Yayla Mahallesi'nin estetik yapısı yenilenece...
        Kırklareli'nin tarihi belleği Yayla Mahallesi'nin estetik yapısı yenilenece...
        Kırklarelispor 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı
        Kırklarelispor 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı
        Kırklareli'nde "Halk toplantısı" yapıldı
        Kırklareli'nde "Halk toplantısı" yapıldı
        Kırklareli'nde bir haftada 40 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 40 düzensiz göçmen yakalandı