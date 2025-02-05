Kırklareli'nde geçen ay çeşitli suçlardan aranan 56'sı hükümlü 133 kişi yakalandı
Kırklareli'nde ocak ayında çeşitli suçlardan aranan 56'sı hükümlü 133 kişi yakalandı.
Kırklareli'nde ocak ayında çeşitli suçlardan aranan 56'sı hükümlü 133 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik ocak ayında denetim yaptı.
Denetimlerde 133 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 56'sı hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.