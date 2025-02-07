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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Fatma Merve Durak ile Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Güvenç'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 09:25 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:56
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Fatma Merve Durak ile Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Güvenç'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında kabul etti.

        Genim, ziyarette, teşkilat çalışmaları hakkında Sarıçam'a bilgi verdi.

        Sarıçam da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın kolları teşkilatına çalışmalarında başarı diledi.

        - Demirel'den Ateş'e ziyaret

        Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kırklareli Şube Başkanı Can Demirel, Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş'i ziyaret etti.

        Demirel, ziyarette, dernek çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Ziyaretin ardından Demirel, Ateş'e plaket takdim etti.

        - Emlak danışmanlığı kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezince emlak danışmanlığı kursu açılacak.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının başladığı belirtildi.

        Kursun 10 Şubat - 12 Mayıs tarihlerinde Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda düzenleneceği aktarılan açıklamada, başvuruların e-devlet üzerinden de yapabileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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