Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kırklareli Şube Başkanı Can Demirel, Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş'i ziyaret etti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Fatma Merve Durak ile Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Güvenç'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında kabul etti.

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