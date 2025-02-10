Otobüs terminalinde oluşturulan yeni tahsilat noktasıyla belediye binasındaki yoğunluğun azalacağını ifade eden Özalp, vatandaşların ödemelerini gerçekleştirmek için belediye binasına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye ait ödeme işlemleri için fatura tahsilat noktası oluşturulduğunu belirtti.

Proje ile öğrencilerin yeteneklerinin keşfedildiğini ifade eden Bayram, öğrencilerin yeteneklerine göre doğru spor branşlarına yönlendirileceğini kaydetti.

Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram da çalışmaları takip etti.

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