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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy'de, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" Projesi kapsamında sporcu taraması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:09
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy'de, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" Projesi kapsamında sporcu taraması yapıldı.

        Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Demirköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler çeşitli spor branşlarında yeteneklerini sergiledi.

        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram da çalışmaları takip etti.

        Proje ile öğrencilerin yeteneklerinin keşfedildiğini ifade eden Bayram, öğrencilerin yeteneklerine göre doğru spor branşlarına yönlendirileceğini kaydetti.

        - Fatura tahsilat noktası oluşturuldu

        Vize Belediyesince fatura tahsilat noktası oluşturuldu.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye ait ödeme işlemleri için fatura tahsilat noktası oluşturulduğunu belirtti.

        Otobüs terminalinde oluşturulan yeni tahsilat noktasıyla belediye binasındaki yoğunluğun azalacağını ifade eden Özalp, vatandaşların ödemelerini gerçekleştirmek için belediye binasına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

        Özalp, fatura tahsilat noktasında emlak vergisi, su faturası ve ön ödemeli su kartı yüklemesi işlemlerinin gerçekleştirilebildiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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