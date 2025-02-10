Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneğince, Boru Hatları ile Petrol Taşıma (BOTAŞ) tesislerinde düzenlenen programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Çocukların hazırladığı el sanatları sergisini gezen Turan, vakıf yöneticileri ile çocukları tebrik etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kırklareli Şubesini ziyaret etti.

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