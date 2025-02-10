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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kırklareli Şubesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:18 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:18
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kırklareli Şubesini ziyaret etti.

        Vali Turan, eşi Nihal Turan ile çocuk sanat atölyelerini gezdi.

        Çocukların hazırladığı el sanatları sergisini gezen Turan, vakıf yöneticileri ile çocukları tebrik etti.

        Turan daha sonra vakıf yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        - 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Kırklareli'nde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.

        Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneğince, Boru Hatları ile Petrol Taşıma (BOTAŞ) tesislerinde düzenlenen programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programa, Vali Uğur Turan, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut ile dernek üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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