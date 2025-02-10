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        Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye-Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:29 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:29
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        Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye-Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti.

        Vali Turan, Kofçaz ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar Şehit Jandarma Çavuş Refik Balcı Hudut Karakolu'na ziyaret gerçekleştirdi.

        Karakol binası ile askeri sahayı gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.

        Ardından Mehmetçiği selamlayan Turan, sınır güvenliği için gece gündüz görev yapan askeri personele başarı diledi.

        Sınırların önemli olduğunu vurgulayan Turan, Türk milletinin ordusuyla gurur duyduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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