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        Kırklareli'nde masaj salonunda kamera düzeneği bulunmasıyla ilgili işlem başlatıldı

        Kırklareli'nde masaj salonunda görüntü kaydı alındığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri işletme sahibi 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:39
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        Kırklareli'nde masaj salonunda kamera düzeneği bulunmasıyla ilgili işlem başlatıldı
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        Kırklareli'nde masaj salonunda görüntü kaydı alındığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri işletme sahibi 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir ihbar üzerine kentteki bir masaj salonuna operasyon düzenlendi.

        Operasyonda masaj salonunda yapılan aramada, seyyar kamera düzeneği ele geçirildi.

        İşletme sahibi H.K. ile işletme personeli Ö.B. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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