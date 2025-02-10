Kırklareli Valisi Turan, inceleme ve ziyaretlerde bulundu

Turan, ardından Malkoçlar köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Turan, İlçe Kaymakamı Neyfel Ören, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile BOTAŞ Malkoçlar Ana Ölçüm İstasyonu Tesisi'nde incelemede bulundu.

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