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        Kırklareli Valisi Turan, inceleme ve ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:40
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        Kırklareli Valisi Turan, inceleme ve ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Vali Turan, İlçe Kaymakamı Neyfel Ören, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile BOTAŞ Malkoçlar Ana Ölçüm İstasyonu Tesisi'nde incelemede bulundu.

        Tesisi gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.

        Turan, ardından Malkoçlar köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlarla sohbet eden Turan, istekleri dinledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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