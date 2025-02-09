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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski ilçesinde yol yapım çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:10
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Babaeski ilçesinde yol yapım çalışmaları başlatıldı.

        Babaeski Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, içme suyu hattı yenileme çalışmalarının ardından Gaziosmanpaşa Mahallesi Tevfikiye Caddesi'nde yol yapım çalışmasında bulunuyor.

        Belediye Başkanı Fırat Yayla çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Daha güzel bir Babaeski için çalıştıklarını aktaran Yayla, en kısa sürede alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlamak istediklerini belirtti.

        - Elektrik kesintisi

        Lüleburgaz'da 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Sarımsaklı ve Durak mahallelerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Sarımsaklı Mahallesi'nde 09.00-13.00, Durak Mahallesi'nde 15.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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