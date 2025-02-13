Kırklareli'nde sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerce 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile pala ve bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde sosyal medya üzerinden tüfek ve tabanca paylaşan kişilere yönelik çalışma yaptı.

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