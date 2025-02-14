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        Trakya'da geçen ay 3 bin 640 konut satıldı

        Trakya'da ocak ayında 3 bin 640 konut satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:28
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        Trakya'da geçen ay 3 bin 640 konut satıldı
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        Trakya'da ocak ayında 3 bin 640 konut satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 112 milyon 173 konut satıldı.

        Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 2 bin 602 konut, Kırklareli'nde 555, Edirne'de ise 483 konut satışı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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