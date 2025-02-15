Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz ilçesinde üniversite öğrencilerine kaygı yönetimi eğitimi verildi.
Lüleburgaz ilçesinde üniversite öğrencilerine kaygı yönetimi eğitimi verildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda düzenlenen programda psikolog Özge Yinanç tarafından öğrenciler kaygı yönetimi hakkında bilgilendirildi.
Program öğrencilerin sorularının yanıtlanması ile sona erdi.
- Yangına müdahale eğitimi verildi
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline yangına müdahale eğitimi verildi.
Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen eğitimde yangına ilk müdahale, tahliye, paniğin önlenmesi gibi konular hakkında bilgi verildi.
Ardından personele uygulamalı olarak yangına müdahale teknikleri gösterildi.
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