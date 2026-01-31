Habertürk
        Kırklareli'nde ev yangınında emekli doktor hayatını kaybetti

        Kırklareli'nde ev yangınında emekli doktor hayatını kaybetti

        Kırklareli'nde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:45 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:45
        Kırklareli'nde ev yangınında emekli doktor hayatını kaybetti
        Kırklareli'nde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Karacaibrahim Mahallesi Mecidiye Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katından duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Dairede yapılan incelemede Zeki Doğan Peközer'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Peközer'in cenazesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden Peközer'in emekli doktor olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

