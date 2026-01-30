Habertürk
        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi

        Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için hatim programı düzenlendi.

        30.01.2026 - 15:49
        Kırklareli Valiliği himayesinde, 15 Temmuz Derneğince düzenlenen program kapsamında Ulu Cami'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidin anıldığı programda hatim duası yapıldı.

        15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ve gazileri unutturmamak amacıyla her ay 253 hatim okuttuklarını söyledi.

        Şehit ve gazilerin asla unutulmayacağını belirten Turunç, bu toprakların Türk milletine miras değil emanet bırakıldığını vurguladı.

        Türk milletinin vatanı, milleti ve bayrağı için canını seve seve ortaya koymaya hazır olduğunu dile getiren Turunç, "15 Temmuz’da yedikleri tokadın tadı damaklarında kaldıysa bu millet, devletini ve bayrağını korumak adına gerekirse daha fazlasını yapmaktan çekinmeyecektir." dedi.

        Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

        Programın ardından Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanlığınca, katılımcılara ikramda bulunuldu.

