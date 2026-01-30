Trakya'da kar yağışı bekleniyor

Trakya'da pazar gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.



Özellikle Edirne ve Kırklareli’nde iki gündür etkili olan sağanağın, 1 Şubat Pazar günü yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, hava sıcaklığının ortalama 9 derece ölçüldüğü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da pazar gününden itibaren sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.



Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde pazar günü etkili olması öngörülen kar yağışının, 2 Şubat Pazartesi günü ise Trakya genelinde etkisini artıracağı bildirildi.

