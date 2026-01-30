Habertürk
        Haberleri

        Trakya'da kar yağışı bekleniyor

        Trakya'da pazar gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:40 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:40
        Trakya'da kar yağışı bekleniyor
        Trakya'da pazar gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

        Özellikle Edirne ve Kırklareli’nde iki gündür etkili olan sağanağın, 1 Şubat Pazar günü yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, hava sıcaklığının ortalama 9 derece ölçüldüğü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da pazar gününden itibaren sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

        Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde pazar günü etkili olması öngörülen kar yağışının, 2 Şubat Pazartesi günü ise Trakya genelinde etkisini artıracağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

