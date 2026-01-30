Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Şap hastalığından ari Kırklareli'nde küçükbaş hayvanların aşılamaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:17 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şap hastalığından ari Kırklareli'nde küçükbaş hayvanların aşılamaları devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli veteriner hekimlerce, kentteki çiftliklerde yetiştirilen küçükbaş hayvanları aşılıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, brusella ve şap aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Hastalıkların önlenmesi ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi amacıyla aşılama çalışmalarına önem verdiklerini aktaran Karaca, ekiplerin çalışmaları titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

        - İngilizce kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce A2 seviye İngilizce kursu açılacak.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        Kursun 2 şubat-2 nisan tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'de 2 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 10 şüpheli yakala...
        Kırklareli'de 2 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 10 şüpheli yakala...
        Kırklareli'de dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        Kırklareli'de dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        Kırklareli'nde dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Pınarhisar'da muhtarlar toplantısı düzenlendi
        Pınarhisar'da muhtarlar toplantısı düzenlendi
        Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı