Pınarhisar'da muhtarlar toplantısı düzenlendi
Pınarhisar ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Pınarhisar ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, İslambeyli Köyü Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirilip, gündem maddeleri görüşüldü.
Özderin, köylere yapılan hizmetleri çok önemsediklerini belirterek, vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştırmak için tüm kurumların var gücüyle çalıştığını kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.