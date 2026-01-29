Habertürk
        Haberleri

        İğneada açıklarında hamsi bereketi

        ÖZGÜN TİRAN - Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana dönüyor.

        Giriş: 29.01.2026 - 11:24 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:24
        İğneada açıklarında hamsi bereketi
        ÖZGÜN TİRAN - Karadeniz’e sahili bulunan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana dönüyor.

        Karadeniz'de hamsinin izini süren Balıkesir, Samsun, Sinop, İstanbul ve Trabzon'dan çok sayıda balıkçı, rotalarını İğneada açıklarına çevirdi.

        Havaların soğumasıyla hamsinin yoğunlaştığı bölgede denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu balıkla kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Limana getirilen hamsiler, balıkçı teknelerinden kamyonlara yüklenerek İstanbul'a sevk ediliyor.

        Balıkçı Yasin Malkoç, AA muhabirine, İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşandığını söyledi.

        Karadenizli balıkçıların hamsinin peşinden İğneada’ya geldiklerini anlatan Malkoç, ortalama 2 bin kasayla limana döndüklerini belirtti.

        Avdan memnun olduklarını dile getiren Malkoç, "Şu anda hamsi bolluğu var. Bulgaristan üzerinden balık İğneada açıklarına geldi. Hamsi çok iyi, bolluktan memnunuz." dedi.

        Malkoç, hamsinin kasa fiyatının 1500 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

        Balıkçı Şükrü Memiş, Giresun'dan avlanmak için İğneada’ya geldiklerini ifade etti.

        Yaklaşık 3 gündür İğneada açıklarında avlandıklarını belirten Memiş, denizde nasiplerini aramaya devam ettiklerini söyledi.

        Balıkçı Nurcan Tınmaz da hamsi bolluğunun balıkçıların yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

