        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:51 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:51
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

        Demirköy ilçesinde iki gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü.

        Sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

        Polis ve jandarma ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü bölgede, sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

        Öte yandan sis nedeniyle Istranca Ormanları'nda güzel görüntüler oluştu.

