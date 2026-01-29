Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Demirköy ilçesinde iki gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü.
Sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ve jandarma ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü bölgede, sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
Öte yandan sis nedeniyle Istranca Ormanları'nda güzel görüntüler oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.