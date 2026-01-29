Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Hamitabat ve Çeşmekolu köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:42 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:42
        Yıldız, Hamitabat köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Köy meydanında düzenlenen halk toplantısında vatandaşların isteklerini dinleyen Yıldız, köyde devam eden ve tamamlanan yatırımlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Ardından sağlık ocağında incelemede bulunan Yıldız, Kıbrıs Gazisi Mehmet Bozkurt ve ailesini de evinde ziyaret etti.

        Kaymakam Yıldız, ardından Çeşmekolu köyünü de ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

        - Kanola ekili alanlar incelendi

        Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kanola ekili tarım arazilerini inceledi.

        Ekipler, kanolanın gelişimini inceleyip, üretim sürecine yönelik teknik tespitlerde bulunuldu.

        Ürünlerde fenolojik gözlemde bulunan ekipler, tarla sahibini de bilgilendirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

