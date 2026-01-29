Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Hamitabat ve Çeşmekolu köylerini ziyaret etti.
Yıldız, Hamitabat köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Köy meydanında düzenlenen halk toplantısında vatandaşların isteklerini dinleyen Yıldız, köyde devam eden ve tamamlanan yatırımlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Ardından sağlık ocağında incelemede bulunan Yıldız, Kıbrıs Gazisi Mehmet Bozkurt ve ailesini de evinde ziyaret etti.
Kaymakam Yıldız, ardından Çeşmekolu köyünü de ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
- Kanola ekili alanlar incelendi
Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kanola ekili tarım arazilerini inceledi.
Ekipler, kanolanın gelişimini inceleyip, üretim sürecine yönelik teknik tespitlerde bulunuldu.
Ürünlerde fenolojik gözlemde bulunan ekipler, tarla sahibini de bilgilendirdi.
