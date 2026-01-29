İğneada'da martılar balıkçı teknelerinin peşini bırakmıyor

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yiyecek arayan martılar, denize açılan balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor.



Limandan denize açılan balıkçı teknelerine eşlik eden martılar, balıkçı tayfalarının "davetsiz misafir" olarak nitelendirdiği görüntülere sahne oluyor.



Ağlardan düşen balıkları kapabilmek için martılar adeta birbirleriyle yarışıyor. Tekne personeli de zaman zaman martılara avladıkları balıklardan ya da ekmek veriyor.



Balıkçı Nurcan Tınmaz, AA muhabirine, martıların kendilerine eşlik etmesinden keyif aldıklarını söyledi.



Martıların da balıkçılar gibi denizde nasiplerini aradığını ifade eden Tınmaz, martı sesleri eşliğinde Karadeniz’in hırçın sularında avlanmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

