        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        İğneada'da martılar balıkçı teknelerinin peşini bırakmıyor

        Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yiyecek arayan martılar, denize açılan balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:05
        Limandan denize açılan balıkçı teknelerine eşlik eden martılar, balıkçı tayfalarının "davetsiz misafir" olarak nitelendirdiği görüntülere sahne oluyor.

        Ağlardan düşen balıkları kapabilmek için martılar adeta birbirleriyle yarışıyor. Tekne personeli de zaman zaman martılara avladıkları balıklardan ya da ekmek veriyor.

        Balıkçı Nurcan Tınmaz, AA muhabirine, martıların kendilerine eşlik etmesinden keyif aldıklarını söyledi.

        Martıların da balıkçılar gibi denizde nasiplerini aradığını ifade eden Tınmaz, martı sesleri eşliğinde Karadeniz’in hırçın sularında avlanmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

