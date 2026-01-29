Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Giriş: 29.01.2026 - 15:49 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:49
        Kırklareli’nde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, birçok kişiyi kredi kartı aidatı ödeme vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 7 sim kart, tablet ve flash bellek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin çok sayıda mağdurdan yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.



